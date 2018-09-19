Киев мешает создать механизм выплаты пенсий в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Представители Киева блокируют создание международного механизма, который позволит возобновить выплату пенсий жителям Донбасса, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер указала украинским властям на очередное неоправданное ограничение в доступе к пенсиям жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

В пресс-службе МИД ДНР сообщили, что на очередном заседании подгруппы по экономическим вопросам в среду продолжилось обсуждение нарушения Киевом прав граждан на социальное обеспечение.

"Несмотря на предложение и готовность МККК (Международного комитета Красного Креста — ред.) всячески способствовать разрешению этой проблемы, создание международного механизма по осуществлению социальных выплат жителям республик все также блокируется украинской стороной", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>