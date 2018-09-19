Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Украины

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, подозреваемого в коррупции, сообщила в среду пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Антикоррупционная прокуратура подала два ходатайства об аресте имущества министра инфраструктуры. Их рассматривали на закрытом судебном заседании. Следственный судья Максим Вишняк принял решение одно удовлетворить, а другое — частично. Какое именно имущество арестовано, а какое нет, мы не имеем права рассказывать", — цитирует Квитченко агентство "Укринформ".

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. Обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.