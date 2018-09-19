Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. ЕС приветствует итоги межкорейского саммита, считает важным шагом вперед письменное обязательство КНДР демонтировать объекты ракетной инфраструктуры, заявила в среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Важным шагом является письменное обязательство КНДР демонтировать свой испытательный комплекс ракетных двигателей и пусковую установку "в присутствии экспертов из соответствующих стран", что должно предусматривать участие соответствующих многосторонних институтов", — говорится в распространенном в среду заявлении Могерини.

"Мы надеемся, что эти шаги обеспечат конкретный прогресс в деле установления мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия", — отметила она, подтвердив, что ЕС готов всячески поддерживать усилия, направленные на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Я буду обсуждать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН со всеми соответствующими собеседниками", — отметила она.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча корейских лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам было подписано совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.