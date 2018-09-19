Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время торжественного приема в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время торжественного приема в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи впервые публично выступил перед жителями КНДР, на огромном стадионе в Пхеньяне в среду его слушали 150 тысяч зрителей, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита.

"Давайте сделаем большой шаг к миру и войдем вместе в новое будущее", — призвал Мун Чжэ Ин пхеньянцев, рассказав им об итогах переговоров c лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Зрители встречали слова Мун Чжэ Ина овациями и скандировали: "Ура!"

На трибуне стадиона перед началом массового гимнастического шоу вместе с президентом Южной Кореи находился и Ким Чен Ын.

Представляя южнокорейского президента, он сказал, что "этот момент сегодня все-таки станет замечательной сценой в истории".

Лидеры двух корейских государств по итогам двухдневных переговоров приняли совместное заявление, наметив меры по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны, налаживанию сотрудничества во всех областях.