СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи впервые публично выступил перед жителями КНДР, на огромном стадионе в Пхеньяне в среду его слушали 150 тысяч зрителей, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита.
Зрители встречали слова Мун Чжэ Ина овациями и скандировали: "Ура!"
На трибуне стадиона перед началом массового гимнастического шоу вместе с президентом Южной Кореи находился и Ким Чен Ын.
Представляя южнокорейского президента, он сказал, что "этот момент сегодня все-таки станет замечательной сценой в истории".
Лидеры двух корейских государств по итогам двухдневных переговоров приняли совместное заявление, наметив меры по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны, налаживанию сотрудничества во всех областях.
Жители Пхеньяна организованно ликуют. #interkoreansummit #DPRK #KimJongUn pic.twitter.com/jej7HPfZMp— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 сентября 2018 г.