Клинцевич прогнозирует самораспад Украины из-за запрещения русского языка

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Решение львовских депутатов по запрету русского языка — это путь к распаду страны, национализм в чистом виде, заявил в среду член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

"Решение Львовского областного совета — это национализм в самом его неприглядном виде. На Украине идет санкционированный Киевом культурный геноцид — агрессивное вытравливание всеми возможными способами русского духа, и Львовская область выступает в качестве полигона", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По его словам, мы видим классический случай, когда ненависть реально ослепляет: выбран наикратчайший путь к самораспаду страны.

"Решение Львовского областного совета — это очередной знак Донбассу, который там не останется без внимания. По своим последствиям для судеб Украины его можно поставить в один ряд с трагическими событиями в Одессе 2 мая 2014 года. И эти последствия не заставят себя долго ждать", — сказал Клинцевич.