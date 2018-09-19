ВСУ почти 300 раз за две недели нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 300 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение двух недель, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 5 по 18 сентября ВСУ 292 раза нарушили режим прекращения огня, два мирных жителя пострадали. По территории республики было выпущено 146 мин калибром 120 миллиметров и 178 мин калибром 82 миллиметра", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР СЦКК добавили, что повреждения в результате обстрелов получили 30 домов. Данная информация была озвучена представителем ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске.