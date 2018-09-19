На Украине отстранили главу Госслужбы по лекарственным средствам

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду отстранил Наталью Гудзь и Владислава Целину от руководства Госслужбой по лекарственным средствам из-за необоснованного введения запретов на вакцины в течение 2018 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Правительство отстранило руководство Госслужбы по лекарственным средствам, инициировало дисциплинарное производство. Такое решение Кабмин принял сегодня в отношении председателя Госслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя главы Службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года", — говорится в сообщении.

Как отмечается пресс-служба, Госслужба только в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин. Речь идет о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

"Это решение (об отстранении — ред.) правительства Украины было принято после того, как Минздрав Украины обратился к премьер-министру с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Госслужбы. Необоснованные действия отдельных должностных лиц могут ставить под угрозу национальную безопасность в части защиты миллионов украинцев от инфекционных болезней и в целом оказывать негативное влияние на эпидемическую ситуацию на Украине", — добавили в Минздраве.