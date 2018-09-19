В Сети восхитились необычным способом приготовить кебаб "по-русски"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Посетители ресурса Reddit обратили внимание на видео русскоязычных блогеров SlivkiShow, в котором предлагается нетрадиционный способ приготовить мясо для кебаба или шашлыка.

Авторы ролика показали, как облегчить процесс с помощью самодельного устройства, которое состоит из пустой пластиковой бутылки, алюминиевой банки, сантехнического колена и шпажки.

"Это все выглядело не шибко впечатляюще, пока он не взял шпажку и оттуда не вылез цельная трубка мяса", — пишет shonuff.

"Честно, это лучший лайфхак из всех, что я видел", — отметил пользователь под ником Grembert.

"Это так по-русски", — заметил LawBobLawLoblaw.

"Отрывался с русскими в колледже. Они только и делают, что говорят о своих "шашлыках". Собираясь вместе, мы каждый раз шли в лес и ели шашлык", — вспоминает MCA2142.

Другой пользователь заметил, что "устройство" на видео предназначено не для шашлыка, а для блюда Средиземноморской кухни — кюфты или люля-кебаба. В итоге участники дискуссии сошлись во мнении, что есть множество способов приготовить мясо, и искать среди них наиболее правильный не имеет смысла.