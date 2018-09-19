Дипломат назвал идею о мирном договоре с Японией промежуточным решением

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор с Японией связано с необходимостью закрепить прогресс в отношениях двух стран и является промежуточным решением, считает экс-замминистра иностранных дел России, бывший посол в Японии Александр Панов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке на пленарной сессии с участием премьера Японии Синдзо Абэ Путин выступил с предложением заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

"Его предложение – это промежуточное решение. Если хотите, чтобы договор не назывался мирный, то давайте не будем называть его мирным, а просто договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Но смысл должен быть в том, что только тогда, когда у нас будет другое качество отношений, только тогда мы сможем найти компромиссное решение", — заявил Панов в ходе круглого стола на тему "Россия-Япония: быть ли мирному договору?"

Он отметил, что в условиях неподготовленности общественного мнения решать территориальный вопрос просто невозможно, для этого нужен договор – нужны обязательства, что ни Россия, ни Япония не являются друг для друга противниками и что третьи страны здесь никакого отношения не имеют.

"То, что Абэ постоянно поддерживает политический диалог, то, что Япония активно продвигает свои экономические направления, то, что начались переговоры о совместной деятельности – это все позитивные для России элементы, и их надо закрепить", — добавил Панов, выступая в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

По словам экс-посла, для России очень важно иметь на перспективу хорошие добрососедские отношения с Японией и закрепить ее на позициях готовности развивать экономическое сотрудничество с Россией.

"Для Японии это тоже важно. Почему президент предложил эту вещь – потому что в отличие от 1998 года (встреча тогдашнего премьера Кэйдзо Обути и президента Бориса Ельцина — ред.) Япония готова — это курс нынешнего японского правительства на развитие экономического сотрудничества и хозяйственной деятельности на островах. Это можно записывать в договор", — отметил эксперт.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.