Дипломат назвал идею о мирном договоре с Японией промежуточным решением

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор с Японией связано с необходимостью закрепить прогресс в отношениях двух стран и является промежуточным решением, считает экс-замминистра иностранных дел России, бывший посол в Японии Александр Панов.
"Его предложение – это промежуточное решение. Если хотите, чтобы договор не назывался мирный, то давайте не будем называть его мирным, а просто договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Но смысл должен быть в том, что только тогда, когда у нас будет другое качество отношений, только тогда мы сможем найти компромиссное решение", — заявил Панов в ходе круглого стола на тему "Россия-Япония: быть ли мирному договору?"
Он отметил, что в условиях неподготовленности общественного мнения решать территориальный вопрос просто невозможно, для этого нужен договор – нужны обязательства, что ни Россия, ни Япония не являются друг для друга противниками и что третьи страны здесь никакого отношения не имеют.
По словам экс-посла, для России очень важно иметь на перспективу хорошие добрососедские отношения с Японией и закрепить ее на позициях готовности развивать экономическое сотрудничество с Россией.
"Для Японии это тоже важно. Почему президент предложил эту вещь – потому что в отличие от 1998 года (встреча тогдашнего премьера Кэйдзо Обути и президента Бориса Ельцина — ред.) Япония готова — это курс нынешнего японского правительства на развитие экономического сотрудничества и хозяйственной деятельности на островах. Это можно записывать в договор", — отметил эксперт.