В Днепре выписали из больниц госпитализированных школьников

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Всех учеников школы в Днепре, которые попали в больницу с заболеванием, выписали из стационаров, сообщает в среду директор департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрей Бабский на своей странице Facebook.

"С радостью информирую Вас, что все школьники 62-й школы выписаны из стационаров под амбулаторный надзор! Новых случаев заболевания не зафиксировано", – написал он.

На минувшей неделе местные власти сообщили, что в Днепре 16 школьников попали в больницу, и в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных стационарных отделениях больниц. Причины возникновения инфекции устанавливается, создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.

В понедельник местные власти сообщили, что 38 детей заболели в школе в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), однако дети чувствуют себя лучше, часть из них выписали.