МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полиция Австралии задержала в среду несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику, повторяя за преступниками из серии инцидентов, когда в фруктах были найдены булавки и иголки, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
Как сообщается, в силу возраста задержанного, полиция ограничится предупреждением.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы. Тех, кто копирует действия преступников и в шутку подкладывает иголки во фрукты, предложили наказывать сроком заключения до 10 лет.
Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой. Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников.