Комитет ГД поддержал соглашение о упрощении поездок жителей России и Латвии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Комитет ГД по международным делам рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение о дальнейшем упрощении поездок жителей приграничных территорий РФ и Латвии.

Документ был подписан в Риге 14 ноября 2017 года.

В документе поясняется, что соглашение применяется в отношении граждан РФ и Латвии, а также иностранных граждан, которые на законных основаниях проживают на приграничной территории этих государств не менее трех последних лет.

Латвийская сторона выступила с инициативой внесения изменений в соглашение. Речь идет о снятии ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года и об отказе от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля, отмечается в пояснительной записке.

Комитет предлагает Госдуме рассмотреть проект на пленарном заседании 27 сентября.