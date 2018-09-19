Адвокаты хотят обжаловать во Франции и США возбуждение дела против Винника

АФИНЫ, 19 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Защита россиянина Александра Винника намерена изучить соответствие местному законодательству возбуждение уголовных дел против него во Франции и в США и обжаловать их, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов после слушаний в Верховном суде Греции.

В среду Верховный суд Греции Ареопаг перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника во Францию по европейскому ордеру. Дело отложено по просьбе адвокатов в связи с тем, что перевод судебных документов был поздно завершён, и только сегодня предоставлен Виннику. Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. В Греции Винник был арестован в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют.

"Французский и американский запросы явно построены с фальсификацией доказательств, и неизвестна их природа. Мы накопили большое количество нарушений, которые за год допустили правоохранительные органы Франции, Греции, Соединенных Штатов, и сейчас мы этот багаж будем реализовывать в целях защиты Александра Винника", — сказал Мусатов.

По его словам, сейчас по каждой стране изучается законность возбуждения дел в отношении Винника. Мусатов пояснил, что защита намерена от оборонительной тактики перейти к наступательной и разбивать обвинение там, откуда оно вышло.

"В Греции мы не можем обжаловать решения и постановления о возбуждении дел, об объявлении в розыск. Америка и Франция – те страны, где инициируется преследование нашего подзащитного", — сказал Мусатов.