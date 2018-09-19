Экс-спикер парламента Греции Константопулу стала адвокатом Винника

АФИНЫ, 19 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бывший председатель парламента Греции Зои Константопулу будет участвовать в качестве адвоката защиты в деле россиянина Александра Винника, сообщил РИА Новости руководитель группы адвокатов Тимофей Мусатов.

"Мы привлекли Зои Константопулу, которая не боится конфликтных дел, не боится конфликтовать с властями как своей страны, так и других. Она возглавляла парламент Греции, имеет большой политический вес. Она является классным специалистом в области юриспруденции. С сегодняшнего дня она мною привлечена в процесс", — сказал Мусатов.

По его словам, с участием Константопулу меняется и тактика защиты. В частности, защита намерена больше внимания уделять процессуальным нарушениям.

Сама Зои Константопулу заявила журналистам, что дело Винника – "это дело о правах человека".

"Права и свободы каждого человека, как и Александра Винника, должны уважаться и защищаться, так же как конституционные и международные законы", — сказала Константопулу.

По ее словам, она взялась за защиту Винника с уверенностью в том, что удастся провести справедливое судебное разбирательство и объяснить, почему он не может быть экстрадирован во Францию или США.

В среду Верховный суд Греции Ареопаг перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника во Францию по европейскому ордеру. Дело отложено по просьбе адвокатов в связи с тем, что перевод судебных документов был поздно завершён, и только сегодня предоставлен Виннику. Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. В Греции Винник был арестован в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют.

Ранее Верховный суд Греции постановил выдать Винника в Россию. Сам Винник не возражает против экстрадиции на родину.