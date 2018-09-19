На учениях в Словакии трое военных пострадали из-за аварии с танком Abrams

ПРАГА, 19 сен – РИА Новости. Трое американских военнослужащих получили ранения при аварии танка Abrams на международных учениях "Словацкий щит – 2018", сообщила журналистам представитель словацкого Минобороны Данка Цапакова. Ее выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.

Учения проходят на военном полигоне Lešt в центральной части Словакии.

Раненых доставили в больницы, у двоих тяжелые ранения. Одна из пострадавших — женщина, добавила Цапакова.

Другие подробности она сообщать не стала, пояснив, что расследование аварии находится в начальной стадии и речь идет не о словацких военнослужащих.