В миссии ОБСЕ назвали горячие точки в Луганской области

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Руководитель команды наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Луганской области Арне Далхауг заявил в среду на брифинге, что у линии соприкосновения в Луганской области существует ряд горячих точек, на которых фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

"Фрунзе, Донецкий, Желобок (под контролем ЛНР — ред.), Крымское, Новотошковское, Золотое-4 (под контролем Киева — ред.), Золотое-5 (под контролем ЛНР — ред.), Катериновка (под контролем Киева — ред.), Молодежное (под контролем ЛНР — ред.), ну и, конечно же, участок разведения сил и средств №2 Золотое-Первомайск", — сказал Далхауг журналистам.

Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг дополнил, что, по его мнению, причин, по которым сторонами нарушается "режим тишины", несколько.

"Во-первых, слишком близкое расположение позиций вооруженных формирований (Народной милиции ЛНР — ред.) и ВС (вооруженных сил — ред.) Украины, во-вторых, мы до сих пор фиксируем наличие тяжелого вооружения, я имею ввиду танки, минометы, артиллерию, в том числе и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в тех местах, где они не должны находится", — сказал Хуг.