Россия может повлиять на безопасность в Афганистане, заявили в Кабуле

КАБУЛ, 19 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Россия имеет большое влияние в Азиатском регионе и может оказать значительное воздействие на ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, однако этот процесс должен протекать без участия США и стран-членов НАТО, заявил в интервью РИА Новости председатель Комиссии по обороне и безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана Шабаз-хан Насери.
"Россия как сильная и великая держава, имеющая большое влияние в нашем регионе, при желании может очень сильно изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, но это должно происходить без участия США и НАТО", — сказал Насери.
Он объяснил свою точку зрения тем, что Вашингтон и его союзники в Североатлантическом альянсе преследуют в Афганистане "собственные цели", при этом страна от их присутствия "не получает никакой пользы".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ), которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ). По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России