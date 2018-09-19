Россия может повлиять на безопасность в Афганистане, заявили в Кабуле

КАБУЛ, 19 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Россия имеет большое влияние в Азиатском регионе и может оказать значительное воздействие на ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, однако этот процесс должен протекать без участия США и стран-членов НАТО, заявил в интервью РИА Новости председатель Комиссии по обороне и безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана Шабаз-хан Насери.

"Россия как сильная и великая держава, имеющая большое влияние в нашем регионе, при желании может очень сильно изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, но это должно происходить без участия США и НАТО", — сказал Насери.

Он объяснил свою точку зрения тем, что Вашингтон и его союзники в Североатлантическом альянсе преследуют в Афганистане "собственные цели", при этом страна от их присутствия "не получает никакой пользы".

"Семнадцать лет американского присутствия в Афганистане не принесли нам никаких результатов. Везде, где они обещали что-либо сделать, обещания так и не были выполнены. К примеру, они подписали с нами договор о безопасности, но сами его не соблюдают. Не соблюдают они и наши законы, а то, что здесь каждый день льется кровь нашего народа, им вообще не интересно", — отметил собеседник агентства.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ), которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ). По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России