В Астане девяностолетнюю россиянку осудили за нарушение миграционных правил

АСТАНА, 19 сен — РИА Новости. В Казахстане суд осудил онлайн 90-летнюю россиянку за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает Sputnik Казахстан, дело рассматривал специализированный межрайонный административный суд Астаны.

Пожилая женщина приехала в Казахстан из России, чтобы навестить своих детей и внуков. Но по приезде она тяжело заболела и не смогла пойти в миграционную службу, чтобы зарегистрироваться в течение 35 дней, как того требует законодательство.

Дело пожилой женщины-инвалида рассматривалось на видеоконференции. С просьбой о проведении виртуального заседания в связи с ухудшением состояния здоровья матери и ее неспособности самостоятельно передвигаться, обратилась дочь россиянки.

Ей был назначен штраф в размере 15 МРП (36 075 тенге, или 98 долларов). Учтя ее возраст и состояние здоровья, суд снизил сумму штрафа на 30%.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Правила пребывания иностранцев в Казахстане предусматривают, что гости из России могут находиться на территории страны без регистрации до 30 дней, а после регистрации – до 90 суток с даты въезда.

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