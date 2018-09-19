Житель Ясиноватой был ранен из-за обстрела, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Житель подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Ясиноватая получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в ведомстве заявили, что силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

"Вчера в результате обстрела со стороны ВСУ получили повреждения жилой дом и газопровод в населенном пункте Ясиноватая. Кроме того, по уточненным данным, ранение получил мирный житель Ясиноватой. Пострадавшему была оказана необходимая помощь, от госпитализации отказался", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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