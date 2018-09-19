МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Включив Россию и ряд других стран в список основных киберугроз США, Пентагон пытается оправдать наличие собственных кибервойск, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение, сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в стратегии, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

"Я думаю, что эти угрозы выдуманные — выдуманные американскими военными. Они таким образом обосновывают наличие кибервойск в США. Для того, чтобы это не было "потешными" войсками, они придумывают, что в России, КНДР, Китае есть угроза. Насколько мне известно, в наших вооруженных частях нет подобных подразделений, которые были бы нацелены на кибератаки. Поэтому это все для оправдания собственных намерений", — сказал Морозов РИА Новости.

При этом зампред комитета по международным делам Анатолий Карпов отметил, что в сегодняшних условиях в киберпространстве довольно проблематично определить принадлежность к определенной стране конкретного человека, замешанного в подобного рода провокациях. Что касается включения в список угроз Китая, то это, по мнению Карпова, происходит из-за развития торговой войны с США.