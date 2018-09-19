В Госдуме заявили о планах активизировать сотрудничество с КНДР

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. С межкорейских переговоров должна начаться новая страница в восприятии КНДР мировым сообществом, депутаты ГД планируют активизировать сотрудничество с Пхеньяном на межпарламентском уровне, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Межкорейские переговоры можно оценить только с большим знаком плюс. Эти договоренности, считаю, носят достаточно серьезный, если не прорывной характер. С них должна начаться новая страница в восприятии КНДР мировым сообществом", — заявил Слуцкий журналистам в среду.

Политик назвал достигнутые договорённости огромным шагом на пути достижения мира и согласия на Корейском полуострове. Слуцкий напомнил, что Россия всегда выступала за разрешение северокорейской проблемы политическими и дипломатически методами.

"Сейчас и Пхеньян, и Сеул двигаются как раз в этом направлении. Главное, что им в этом по-прежнему никто не мешал, пытаясь заработать себе политические очки… Итоги третьих межкорейских переговоров также развенчивают культивируемый на Западе миф об опасности Пхеньяна для устойчивого развития региона. Необходимо продолжать вести диалог с северокорейскими властями. Москва его никогда не прекращала. Со своей стороны планируем активизировать сотрудничество на межпарламентском уровне", — заключил он.