МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Внесение России в список главных угроз стратегии кибербезопасности США — это повод для накала страстей и напоминает "охоту на ведьм", рассказал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение, сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в стратегии, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

"Весь популизм со стороны запада про киберугрозы со стороны России и вмешательства в выборы остаётся без фактов, является больше поводом для накала взаимоотношений между странами. Вся история напоминает охоту на ведьм в Средневековье, обретя новую и более современную форму", — заявил эксперт.

По словам Лифшица, у экспертного сообщества ситуация с вмешательством РФ в выборы президента США "вызывает ухмылку, когда речь идёт об аккаунтах социальных сетей, пускай даже тысяч, которые поменяли ход выборов и повлияли на результат, или даже про взломанную почту кандидата от демократической партии Хилари Клинтон".

"Важно и серьезно другое — что на сегодняшний день всем странам и мировому сообществу нужно обеспокоиться глобальной проблемой киберугроз, сотрудничеством в этой сфере, соглашениями, которые будут диктовать совместные правила расследований, не допустят распространение так быстро появившихся и вошедших в обиход слов как кибертерроризм, не позволят беспочвенно обвинять странам друг друга", — считает он.

Информационные войны и войны в киберпространстве, по его словам, могут нанести "гораздо больший урон, чем ракета". "Сотрудничество в области кибербезопасности — это то, что должно привести в нормальное регулируемое поле взаимоотношения между странами и стать современным ключом улучшения отношений всех стран в глобализации современного мира", — добавил глава Агентства кибербезопасности.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с США в борьбе с терроризмом и обеспечении кибербезопасности.