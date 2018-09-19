Девять стран приостановили импорт свинины из Бельгии из-за АЧС

БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Япония, Сингапур и ЮАР пополнили список третьих стран, приостановивших импорт свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщили, сообщили РИА Новости в бельгийской федерации производителей мяса.
"Условием возобновления импорта для этих стран является полное снятие угрозы распространения вируса АЧС в Бельгии", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на долю Китая и Южной Кореи приходится около 45% поставок бельгийской свинины в третьи страны. Бельгийские производители были вынуждены переориентировать экспорт из-за продовольственного эмбарго РФ в ответ на санкции Евросоюза.
Ранее власти Валлонии запретили охоту и кормление животных в лесах Эталь.
Эксперты ветеринарно-санитарной службы Бельгии совместно с экспертами ЕС проверяют поголовье свиноводческих ферм в Валлонии на наличие заболевания АЧС.
Как отмечало федеральное агентство Бельгии по безопасности продовольственной сети (Afsca), гибель диких животных подтверждает, что вирус АЧС, очаги которого были зарегистрированы в Восточной Европе, распространяется на западную часть континента. Случаи заболевания АЧС ранее были установлены в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии и Болгарии.