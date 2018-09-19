ТОКИО, 19 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Обвинения России в невыполнении резолюции Совета безопасности ООН, прозвучавшие в понедельник, лишены всяких оснований, об этом говорит и резкое сокращение двустороннего объема торговли между двумя странами — на 70%, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Эти обвинения несправедливы. Они основаны не на фактах, а на домыслах и предположениях, не имеющих под собой никакого основания. Россия скрупулезно, очень ответственно и последовательно выполняет требования резолюций Совета безопасности ООН. Именно поэтому с начала текущего года по настоящий момент объем двусторонней торговли с КНДР сократился более чем на 70%. Из России выехало почти 20 тысяч корейских рабочих. И они продолжают уезжать. То есть до конца года, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН, мы не только "выполним", но и "перевыполним" требования, чтобы число работающих у нас граждан КНДР сократилось вдвое", — сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что Россия идет на эти шаги, несмотря на серьезные проблемы для российских компаний. "Приостановлено строительство ряда крупных объектов на Дальнем Востоке, наши компании, которые использовали северокорейскую рабочую силу, испытывают серьезные проблемы, но, тем не менее, мы для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Совбезом ООН, идем на это. Полностью, безоговорочно и безусловно выполняем все эти требования. Поэтому эти обвинения, которые звучат со стороны американского постоянного представителя, они несправедливы и, можно сказать, обидны", — отметил посол.

В понедельник постпред США в ООН обвинила Россию в "систематических" нарушениях резолюции Совета безопасности ООН, в которой содержатся ограничения на поставки в КНДР топлива и на использование северокорейской рабочей силы. В частности, в поставках КНДР нефтепродуктов с танкеров. В этой связи был упомянут танкер "Патриот".

"России нет никакого практического смысла использовать свой тоннаж для доставки в КНДР нероссийского топлива. Я подчеркиваю – нероссийского, потому что большая часть топлива, которое сейчас используется в КНДР, низкого качества. Этот бензин и дизельное топливо, которые здесь используется, на наших заводах не производятся. Это завозят откуда-то из других мест. Наше высококачественное топливо поставляется в КНДР, оно идет все официальным путем, через российско-корейскую границу железнодорожным транспортом. Зачем использовать российский тоннаж, чтобы продавать топливо третьих стран при том, что у этих третьих стран есть свой тоннаж? Так что эти обвинения также необоснованны, так как бессмысленно использовать российский тоннаж для этих целей. Я не знаю деталей, но с точки зрения здравого смысла это нонсенс", — подчеркнул посол.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, резолюция ограничила поставки в КНДР нефти-сырца и нефтепродуктов, а также требует от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.