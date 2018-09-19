"Репортеры без границ" осудили обыск офиса yerevan.today

ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Международная неправительственная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) осуждает обыск, проведенный в офисе армянского издания yerevan.today, говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

В понедельник начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян сообщила РИА Новости, что в рамках дела, возбужденного в связи с обнародованием записи телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и главы Специальной следственной службы, в редакции yerevan.today провели обыск. При этом редакция yerevan.today опровергла информацию, что якобы запись разговора была размещена на сайте издания за два дня до ее обнародования другими СМИ, отметив, что подобные подозрения возникли из-за проблем в поисковике Google.

"Репортеры без границ" осуждают проведенный полицией обыск в офисе армянского новостного сайта yerevan.today", – говорится в заявлении. В организации отметили, что полиция изъяла компьютерную технику, была временно остановлена работа издания, обыскан дом редактора yerevan.today Севака Акопяна.

"Обыск офиса yerevan.today и изъятие его оборудования являются серьезным нарушением принципа защиты источников информации в журналистике, гарантируемой законодательством Армении и Европейским судом по правам человека", — заявил глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бихр. По данным организации, Бихр выразил сожаление в связи с тем, что полиция не искала "менее навязчивый и более пропорциональный способ достижение законных целей".

Ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России. При этом Ванецян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор Службы национальной безопасности подтвердил подлинность записи.

По факту "прослушки" были возбуждены два дела по статьям "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "Неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "Превышение должностных полномочий".