Кандидат в президенты Бразилии отверг возможность амнистии Лулы

МЕХИКО, 19 сен – РИА Новости. Фернанду Аддад, заменивший в качестве претендента на пост главы Бразилии на предстоящих выборах не допущенного к ним из-за тюремного срока Луиса Инасиу Лулу да Силва, заявил, что в случае победы не будет амнистировать своего однопартийца.

Ранее Высший избирательный суд Бразилии заблокировал кандидатуру экс-президента Лулы и запретил представлять его в качестве кандидата в ходе предвыборной агитации Партии трудящихся из-за приговора по делу о коррупции.

"Нет, речи об амнистии нет. Лула первым говорил, что не хочет поблажек, он хочет признания ошибки правосудия", — приводит портал Aristegui Noticias заявление Аддада.

По последним данным Бразильского института общественного мнения и статистики, за Аддада готовы проголосовать 19% респондентов. На первом месте с 28% поддержки по-прежнему идет раненный ножом в ходе предвыборного митинга кандидат Жаир Болсонару от право-центристской Социально-либеральной партии. На третьей позиции по популярности среди избирателей — Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (11%).

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре 7 октября, то 28 октября состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.