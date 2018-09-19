Штаб Тарасенко подал около 40 жалоб на выборах губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко подал в избирком уже около 40 жалоб на возможные нарушения на выборах главы края, сообщила РИА Новости представитель штаба Юлия Яковенко.

Комиссия ЦИК начала работу в Приморье в среду. Сообщалось, что ее представители встретятся с членами регионального избиркома и, вероятно, кандидатами для проверки многочисленных — зафиксировано свыше 60 жалоб — нарушений во втором туре выборов главы края.

"От штаба Тарасенко подано около 40 жалоб. В основном мы их направляем в краевой избирком, оттуда она могут передавать их в ЦИК. И еще продолжают поступать материалы для жалоб", — сказала Яковенко. По ее словам, много данных о возможных нарушениях несут местные жители.

В среду в Приморье начала работу комиссия ЦИК. Ожидается, что ее представители встретятся с членами регионального избиркома и, вероятно, кандидатами для проверки многочисленных нарушений во втором туре выборов главы края.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.