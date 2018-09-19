Мадуро, которого "хотят убить", раздумывает о поездке на Генассамблею ООН

МЕХИКО, 19 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раздумывает, стоит ли ему ехать на сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк из-за угрозы его жизни.

Сессия открылась во вторник, а на следующей неделе ожидается прибытие в Нью-Йорк глав государств, правительств и МИД входящих в организацию стран.

"Я оцениваю ситуацию… Меня хотят убить, поэтому я смотрю на условия безопасности в Нью-Йорке. Я хочу поехать в Нью-Йорк, но я должен заботиться о своей безопасности", — сказал Мадуро на пресс-конференции в Каракасе во вторник.

В начале августа была предпринята попытка покушения на президента Венесуэлы во время парада в Каракасе. К трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

На пресс-конференции во вторник Мадуро вновь заявил о планах покушения на себя, которые, по его словам, носят перманентный характер.