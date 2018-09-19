Полицейские застрелили палестинца, который напал на прохожего в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Израильские полицейские застрелили палестинца, который напал на прохожего и на них самих с "острым предметом" в Иерусалиме, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером во вторник, перед началом самого строгого иудейского поста Йом Кипур, когда традиция предписывает евреям на сутки отложить все повседневные дела.

"Наряд полиции, действовавший… рядом с иерусалимским Старым городом, нейтрализовал террориста, который попытался напасть на паломника-еврея и самих полицейских", — сказано в пресс-релизе.

Полицейские говорят, что подозреваемый сначала сбил с ног прохожего, а затем, размахивая "острым предметом", бросился в направлении сотрудников правоохранительных органов.

Официальное палестинское агентство ВАФА сообщило о гибели мужчины, в котором опознали 26-летнего жителя города Каландии на Западном берегу реки Иордан.

"Среди гражданских лиц и полицейских пострадавших инцидента нет… Усиленные меры безопасности в Иерусалиме и бдительность сотрудников предотвратила нападение, которое могло иметь самые серьезные последствия", — говорится в сообщении израильских правоохранителей.

В воскресенье вооруженный ножом палестинец убил на Западном берегу израильтянина, имевшего также американское гражданство. Череда подобных атак началась примерно три года назад, унеся за это время жизни свыше полусотни израильтян и иностранцев, но в последнее время практически сошла на нет.