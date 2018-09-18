Россия обвинила Британию в противодействии расследованию дела Перепеличного

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Засекречивание британским судом материалов, связанных с биографией умершего в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепиличного, указывает на противодействие властей объективному разбирательству, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в ответ на просьбу прокомментировать решение коронера, о котором было объявлено во вторник.
"Это процессуальное решение касается засекречивания информации о связях Перепиличного с британскими спецслужбами, то есть являлся ли он их агентом или контактировал с ними… Очередное засекречивание материалов о Перепиличном по ходатайству МВД Великобритании под предлогом "национальной безопасности" де-факто указывает на противодействие объективному разбирательству и сокрытие важной информации, которая могла быть приобщена к делу и стать предметом взвешенного рассмотрения в гласном суде при участии всех заинтересованных сторон для установления истины", — заявил представитель посольства.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.