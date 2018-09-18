Россия обвинила Британию в противодействии расследованию дела Перепеличного

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Засекречивание британским судом материалов, связанных с биографией умершего в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепиличного, указывает на противодействие властей объективному разбирательству, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в ответ на просьбу прокомментировать решение коронера, о котором было объявлено во вторник.

Коронер Николас Хилльярд, проводящий дознание по делу о смерти Перепиличного, удовлетворил прошение главы МВД Великобритании Саджида Джавида о неразглашении части информации, связанной с покойным. С точки зрения министра, раскрытие материалов создало бы реальный риск для национальной безопасности.

"Это процессуальное решение касается засекречивания информации о связях Перепиличного с британскими спецслужбами, то есть являлся ли он их агентом или контактировал с ними… Очередное засекречивание материалов о Перепиличном по ходатайству МВД Великобритании под предлогом "национальной безопасности" де-факто указывает на противодействие объективному разбирательству и сокрытие важной информации, которая могла быть приобщена к делу и стать предметом взвешенного рассмотрения в гласном суде при участии всех заинтересованных сторон для установления истины", — заявил представитель посольства.

"О каких равных возможностях сторон или состязательном процессе по данному делу можно говорить, если стороны не обладают всей полнотой относящихся к делу сведений? Засекречивание данных создает условия для подгонки коронерского дознания под недружественную внешнеполитическую линию в отношении России. Как политические интересы задают вектор расследованию, хорошо видно на примере дела об отравлении Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль", — добавил он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.