МИД призвал наказать виновных в осквернении памятника в Миколине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. МИД РФ в связи с попыткой взорвать памятник в городе Миколин призвал польские власти вспомнить о международных обязательствах в мемориальной сфере, а также найти и наказать виновных в осквернении памятника.
"В Польше продолжается возмутительная "война" с советскими памятниками… Местные власти вместо того, чтобы озаботиться ремонтом памятника, рассуждают о необходимости убрать с него в духе т.н. "закона о декоммунизации" все элементы советской символики – в первую очередь, красную звезду, с которой миллионы советских граждан воевали против нацистских оккупантов. Инцидент в Миколине является наглядным примером вопиющего пренебрежения общечеловеческой моралью", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
МИД призвал польские власти "вспомнить о своих международных обязательствах в мемориальной сфере".
В 2017 году газета Wyborcza сообщала, что местные власти рассматривали возможность сноса памятника – в частности, потому, что он был самостоятельно возведен советскими властями, а также по причине того, что все надписи на памятнике выполнены на русском языке.
Памятник, посвященный памяти воинов Первого Украинского фронта, погибших в период 23-30 января 1945 года при форсировании Одера, расположен близ деревни Миколин, севернее Ополе. Во время форсирования Одера погибли 40 тысяч советских солдат и офицеров. Монумент был установлен в августе-октябре 1945 года. Это первый послевоенный памятник советским солдатам, установленный на территории Польши.