МИД призвал наказать виновных в осквернении памятника в Миколине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. МИД РФ в связи с попыткой взорвать памятник в городе Миколин призвал польские власти вспомнить о международных обязательствах в мемориальной сфере, а также найти и наказать виновных в осквернении памятника.

Ранее глава общественной организации "Курск", занимающейся восстановлением монументов, Ежи Тыц сообщил, что неизвестные пытались взорвать самодельной бомбой памятник советским солдатам, погибшим зимой 1945 года при форсировании Одера. По его словам, неизвестные бросили взрывное устройство в лодку, которая является частью мемориала. В результате действий вандалов памятник получил повреждения.

"В Польше продолжается возмутительная "война" с советскими памятниками… Местные власти вместо того, чтобы озаботиться ремонтом памятника, рассуждают о необходимости убрать с него в духе т.н. "закона о декоммунизации" все элементы советской символики – в первую очередь, красную звезду, с которой миллионы советских граждан воевали против нацистских оккупантов. Инцидент в Миколине является наглядным примером вопиющего пренебрежения общечеловеческой моралью", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

МИД призвал польские власти "вспомнить о своих международных обязательствах в мемориальной сфере".

"Требуем разыскать и наказать виновных, привести памятник в Миколине в надлежащий вид, принять исчерпывающие меры с целью недопущения подобного рода противоправных, кощунственных действий в будущем", — говорится также в комментарии.

В 2017 году газета Wyborcza сообщала, что местные власти рассматривали возможность сноса памятника – в частности, потому, что он был самостоятельно возведен советскими властями, а также по причине того, что все надписи на памятнике выполнены на русском языке.

Памятник, посвященный памяти воинов Первого Украинского фронта, погибших в период 23-30 января 1945 года при форсировании Одера, расположен близ деревни Миколин, севернее Ополе. Во время форсирования Одера погибли 40 тысяч советских солдат и офицеров. Монумент был установлен в августе-октябре 1945 года. Это первый послевоенный памятник советским солдатам, установленный на территории Польши.