ЕС вновь не увидел в Польше улучшений ситуации в сфере верховенства права

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Власти ЕС по-прежнему не видят улучшений с соблюдением верховенства права в Польше, рассчитывают добиться от Варшавы в ближайшее время разъяснений, намерена ли она выполнять предписания Суда ЕС, заявил во вторник вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.
"Что касается второго слушания, которое мы сегодня провели по состоянию законности в Польше, то у меня нет особо хороших новостей для вас. Между первым и вторым слушаниями опасения Еврокомиссии только возросли, ситуация в Польше не улучшилась, реакции, которые ЕК получили от польских властей, не указывают на какие-либо подвижки в том, чтобы соответствовать тому, что предлагала ЕК", — заявил он журналистам во вторник по итогам переговоров Совета по общим вопросам ЕС.
"Я надеюсь, что Польша сможет разъяснить в ближайшее время, будет ли она продолжать выполнять все постановления Суда справедливости ЕС", — добавил он.
По его словам, "сегодня со стороны и ЕК и Совета ЕС было выражено ясное намерение убедить Польшу оставаться в рамках установленных правил и соблюдать положения договора".
Суд ЕС ранее приступил к рассмотрению соответствия польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.
В середине августа исполнительная коллегия ЕС дала властям Польши один месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями Евросоюза. ЕК активировала второй этап дисциплинарной процедуры в отношении Польши, приняв решение направить официальной Варшаве "аргументированное заключение относительно польского закона о Верховном суде". По мнению ЕК, власти Польши, несмотря на внесение ряда законодательных изменений, по-прежнему не выполнили ключевые требования Еврокомиссии в отношении судебной реформы.
Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.