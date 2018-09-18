ЕС вновь не увидел в Польше улучшений ситуации в сфере верховенства права

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Власти ЕС по-прежнему не видят улучшений с соблюдением верховенства права в Польше, рассчитывают добиться от Варшавы в ближайшее время разъяснений, намерена ли она выполнять предписания Суда ЕС, заявил во вторник вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

"Что касается второго слушания, которое мы сегодня провели по состоянию законности в Польше, то у меня нет особо хороших новостей для вас. Между первым и вторым слушаниями опасения Еврокомиссии только возросли, ситуация в Польше не улучшилась, реакции, которые ЕК получили от польских властей, не указывают на какие-либо подвижки в том, чтобы соответствовать тому, что предлагала ЕК", — заявил он журналистам во вторник по итогам переговоров Совета по общим вопросам ЕС.

"Я надеюсь, что Польша сможет разъяснить в ближайшее время, будет ли она продолжать выполнять все постановления Суда справедливости ЕС", — добавил он.

По его словам, "сегодня со стороны и ЕК и Совета ЕС было выражено ясное намерение убедить Польшу оставаться в рамках установленных правил и соблюдать положения договора".

Суд ЕС ранее приступил к рассмотрению соответствия польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.

Польские власти провели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в начале июля новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгодата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф не находится в отпуске, так как уже не является судьей, а находится на пенсии.

В середине августа исполнительная коллегия ЕС дала властям Польши один месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями Евросоюза. ЕК активировала второй этап дисциплинарной процедуры в отношении Польши, приняв решение направить официальной Варшаве "аргументированное заключение относительно польского закона о Верховном суде". По мнению ЕК, власти Польши, несмотря на внесение ряда законодательных изменений, по-прежнему не выполнили ключевые требования Еврокомиссии в отношении судебной реформы.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.