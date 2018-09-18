Мать Олеся Бузины считает, что расследование затягивается

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мать убитого на Украине журналиста Олеся Бузины Валентина считает, что расследование преступления затягивается, однако она не теряет надежды, что справедливость будет восстановлена.

"С февраля месяца идут заседания суда, уже определены присяжные, уже как будто все сдвинулось с места и следующее заседание назначено на 26 сентября, но буквально несколько дней тому назад квалификационная комиссия не подтвердила квалификацию одному судье. Поэтому сейчас ждем 26 числа, но вообще по закону должно все начинаться сначала. Я в таком, знаете, состоянии расстроенном. Идет время, я человек по возрасту далеко не молодой, поэтому, естественно, но что-то конкретно вам сказать (об ожиданиях) не могу. 26 числа посмотрим, что будет объявлено в суде", — сказала Бузина РИА Новости, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего заседания суда.

Отвечая на вопрос, считает ли она, как говорил ее адвокат, что путем заявления отводов защита обвиняемых затягивает судебный процесс, собеседница агентства ответила утвердительно.

"Это однозначно. Тут другого чего-то сказать нельзя. Это не придуманные факты, в действительности так идет затягивание процесса. Сегодня, допустим, в два часа дня было три года пять месяцев и двое суток, как случилась эта беда, у меня убили сына. Понимаете, время как идет?" – сказала Бузина.

При этом она не теряет надежды на то, что истина будет установлена, а виновные, в том числе заказчики, будут наказаны. "Я надеюсь. Надо жить надеждой, надо верить во все лучшее. Надеюсь, справедливость будет восстановлена", — заявила мать журналиста.

Она поблагодарила МИА "Россия сегодня" за проведение мероприятия, отметив, что хотела бы, чтобы о ее сыне говорили правду.

"Из него сделали монстра те люди, которые не были согласны с его взглядами. А взгляды у него были правильные. Любую книгу его возьмите – там везде ссылки, везде справки архивные. Он много в архивах работал, там нет никаких фантазий, только исторические справки. Я хочу, чтобы все знали, что он был человеком смелым, человеком справедливым, человеком глубоко порядочным, очень любящим всех людей, всех людей он очень любил", — заявила она, едва сдерживаясь от того, чтобы заплакать.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста.