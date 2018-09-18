Корректировка границ Косово приведет к трагедии, считает премьер республики

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Обсуждение корректировки фактически существующих границ самопровозглашенной республики Косово ведет к дестабилизации и новой трагедии, заявил косовский премьер Рамуш Харадинай.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи в понедельник отметил, что корректировка границы между Косово и Сербией, если она состоится, будет произведена в соответствии с международным правом. Он предложил в рамках будущего всеобъемлющего соглашения обеспечить официальное признание косовской независимости Сербией, присоединить южносербские муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа к самопровозглашенному Косово и открыть для Приштины "путь членства в ЕС, НАТО и ООН".

"Думаю, что долг главы правительства и президента Косово — защищать конституцию, территориальную целостность и суверенитет страны, поэтому мы не имеем права говорить о границах и территориях без соответствующего мандата", — цитирует Gazeta Ekspress Харадиная.

"Я не поддержал эту идею, потому что это бы означало возвращение к дестабилизации и привело бы к трагедии", — подчеркнул бывший полевой командир Освободительной армии Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.