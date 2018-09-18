Корректировка границ Косово приведет к трагедии, считает премьер республики

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Обсуждение корректировки фактически существующих границ самопровозглашенной республики Косово ведет к дестабилизации и новой трагедии, заявил косовский премьер Рамуш Харадинай.
"Думаю, что долг главы правительства и президента Косово — защищать конституцию, территориальную целостность и суверенитет страны, поэтому мы не имеем права говорить о границах и территориях без соответствующего мандата", — цитирует Gazeta Ekspress Харадиная.
"Я не поддержал эту идею, потому что это бы означало возвращение к дестабилизации и привело бы к трагедии", — подчеркнул бывший полевой командир Освободительной армии Косово.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.