США выясняют достоверность слов Путина о новейшем российском вооружении

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. США выясняют достоверность информации о новейших российских разработках в сфере вооружения, о чем в марте объявил президент РФ Владимир Путин, заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениям и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Мы работаем с нашими ведомствами, партнерами и союзниками, чтобы подтвердить, верна ли данная информация", — сказала она, выступая перед комитетом по международным делам Сената США. По ее словам, объявленные Россией новые виды вооружения не обсуждались на официальном уровне между двумя странами.

Ранее в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.