США выясняют достоверность слов Путина о новейшем российском вооружении

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. США выясняют достоверность информации о новейших российских разработках в сфере вооружения, о чем в марте объявил президент РФ Владимир Путин, заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениям и международной безопасности Андреа Томпсон.
Ранее в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.