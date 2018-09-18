Президенту Киргизии поменяют самолет

БИШКЕК, 18 сен — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер Мухаммедкалый Абылгазиев летают на "морально устаревшем" борту №1, им предложено поменять самолет.

Как сообщил Sputnik Кыргызстан глава Агентства гражданской авиации при Минтрансе Курманбек Акышев, Ту-154М, на котором летают первые лица страны, "морально устарел", хотя его техобслуживание всегда проводится вовремя.

"Мы уже предложили президенту и премьер-министру поменять его на более современную западную модель самолета, если будет такая возможность. Сейчас вопрос рассматривается", — заявил Акышев.

В какую сумму обойдется смена самолета, он не сказал.

Нынешний борт №1 был выпущен в 1993 году. Он принадлежит госкомпании Air Kyrgyzstan. Напомним, в начале 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил вывести из эксплуатации эту модель воздушного судна из-за авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря 2016 года на Черном море.

Еще один борт N1 — cамолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку в Смоленской области. Все 96 человек на борту погибли.

Большинство президентов стран СНГ предпочитают летать на самолетах Airbus или Boeing. Основным президентским самолётом в России с 1996 года является так называемый "летающий Кремль" — Ил-96.

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