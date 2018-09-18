В Британии согласились засекретить материалы по делу о смерти Перепиличного

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Коронер Николас Хилльярд, проводящий дознание по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного, удовлетворил прошение главы МВД Великобритании Саджида Джавида о неразглашении части информации, связанной с Перепиличным.

МВД ранее передало коронеру отчет касательно процесса изучения смертей 14 человек, включая смерть Перепиличного, на предмет "русского следа".

"Этот доклад теперь у меня на руках. Часть информации в данном докладе касается проблем, связанных с настоящим процессом. Разумеется, я не провожу дознание по другим 13 смертям, но я не увидел ничего, что являлось бы новым свидетельством какой-либо особой связи между ними и какими-либо из них и случаем Перепиличного, способным помочь мне установить, как именно он умер", — говорится в заключении коронера, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Глава МВД Саджид Джавид сообщил коронеру, что часть информации хотел бы скрыть от общественности.

"С точки зрения министра, раскрытие материалов создало бы реальный риск для национальной безопасности. Он приводит "открытые" и "закрытые" причины для такой позиции. Затем он взвешивает общественные интересы и интересы нацбезопасности… Он заключает, что материалы не должны быть раскрыты, но что окончательное решение должен принимать суд", — указывает коронер.

Сам Хилльярд отмечает, что в контексте дознания "важно, чтобы вопрос касательно возможного отравления российского гражданина в Великобритании… был рассмотрен максимально подробно".

"Я очень внимательно рассмотрел запрос министра на засекречивание материалов. Я изучил аргументы, которые он привел на открытых и закрытых слушаниях, касательно риска для национальной безопасности, и его точку зрения, согласно которой перевес оказывается на стороне неразглашения. Я не вижу убедительных и веских причин для опровержения точки зрения министра, что существует реальный риск нанести вред национальной безопасности в том случае, если сведения, с которыми я ознакомился, будут обнародованы в рамках дознания. Я признаю его оценку", — говорится в постановлении.

В то же время, отметил Хильярд, с его точки зрения, конфиденциальные сведения, которые глава МВД попросил скрыть от общественности, не способны помочь ему выполнить свою задачу – установить, как именно умер Перепиличный, была ли это естественная или насильственная смерть.

Аналогичная ситуация была во время открытого разбирательства по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко: правительство Великобритании некоторые документы не предоставило, а другие не позволило обнародовать, они изучались на специальных закрытых слушаниях. МВД Британии, впрочем, считает, что дела Литвиненко и Перепиличного существенно отличаются, так что сравнивать их некорректно.

Адвокаты, представляющие страховую компанию Legal&General – одного из участников процесса, заявляют, что информация о возможном сотрудничестве Перипиличного с британскими разведслужбами могла бы быть ценной для установления причин его смерти, учитывая недавнее отравление работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Дело Перепиличного

Александр Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с "делом Магнитского", долго оставались невыясненными.

После сообщений о том, что погибший в 2012 году в Британии Перепиличный сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.

В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в смерти Перепиличного. Однако в 2014 году во время анализа содержимого желудка умершего специалист Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс обнаружила присутствие ядовитой субстанции.

На слушаниях в августе 2015 года прозвучало, что Перепиличный мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения. Сразу поползли слухи о том, что Британия может получить второе "дело Литвиненко". Последующие анализы в Кью, однако, яда не выявили.

Работу полиции, настаивающей на том, что все ее действия соответствовали установленному порядку и что у нее не было свидетельств связи Перепиличного с преступным миром, раскритиковала юрист, представляющая фонд Hermitage Capitаl. Она заявила, что Перепиличный числился в базе данных Интерпола как подозреваемый в участии в отмывании денег, а это, по ее мнению, неминуемо должно было привлечь внимание британской полиции.

В марте 2017 года процесс был перенесен из коронерского суда Сассекса в центральный криминальный суд Лондона.

Супруга предпринимателя в первые недели расследования выразила "опасения по поводу безопасности", но на последних слушаниях не подтвердила эти показания. Она также сообщила, что незадолго до смерти услышала, как ее муж в телефонном разговоре с неизвестным лицом упоминал, что находится под давлением.