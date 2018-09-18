В Латвии задержали россиянина со 145 килограммами гашиша

РИГА, 18 сен — РИА Новости. Латвийские пограничники обнаружили в автомашине российского гражданина 145 килограмм гашиша, который он пытался перевезти из балтийской республики в Россию, сообщила во вторник пресс-служба Погранохраны Латвии.

Пограничники 16 сентября проверяли выезжавший из Латвии автомобиль Volkswagen Passat CC. Они заподозрили, что в нем может быть оборудован тайник и направили машину на более тщательную проверку.

"Водитель машины, российский гражданин 1991 года рождения, категорически отрицал наличие тайника, но при вскрытии пола багажного отделения машины пограничники обнаружили тайник, в котором было спрятано несколько пакетов в коричневой полиэтиленовой пленке", — сообщили в погранслужбе.

В пакетах оказалось твердое вещество темного цвета. Экспертиза показала, что в тайнике было 145 килограмм гашиша. В отношении россиянина возбужден уголовный процесс о незаконном перемещении через границу наркотических веществ, что предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.