В США охотник бросил товарища на растерзание медведям

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Медведи-гризли напали на двоих мужчин в лесу в американском штате Вайоминг, убив одного из них, пишет Newsweek.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Охотник Кори Чабон из Флориды подстрелил оленя, однако, когда он и его проводник Марк Аптейн нашли тушу, на них напали медведи. Чабон, несмотря на полученные ранения, сумел убежать.

"В один из самых душераздирающих моментов, когда медведь схватил меня за ногу, я подумал: "Вот и все, это моя смерть, так я и умру". Я попытался бросить Марку пистолет, но он упало на землю. После этого медведь меня отпустил и бросился на Марка, и тут я решил спасаться", — рассказал Чабон.

Тело погибшего обнаружили на следующий день представители местных властей. У него осталось пятеро детей. Напавших на охотников медведицу с детенышем выследили и убили.