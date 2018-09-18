Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 18 сентября 2018

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном были содержательными и конструктивными, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Состоялись содержательные и конструктивные переговоры. Обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, наметили планы сотрудничества на перспективу", — заявил Путин по итогам переговоров в венгерским премьером.