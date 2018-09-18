В Узбекистане завели дело после гибели людей при взрыве газа в автобусе

ТАШКЕНТ, 18 сен – РИА Новости. Следственный департамент УВД Бухарской области Узбекистана возбудил уголовное дело после гибели людей в результате взрыва газового баллона в автобусе на трассе под Бухарой во вторник, сообщил РИА Новости представитель Генпрокуратуры республики.

Во вторник в 7.45 (5.45 мск) на автотрассе на 201-ом километре автомобильной дороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус" на территории Каганского района Бухарской области в автобусе, в котором находились 28 человек, произошел взрыв газового баллона. В результате погибли пять человек, еще 21 получили травмы. Все пассажиры автобуса являются гражданами Узбекистана. По уточненным данным, все они направлялись на уборку урожая кукурузы.

"Следственный департамент УВД Бухарской области возбудил уголовное дело по пунктам статьи уголовного кодекса Узбекистана "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия", — уточнил представитель ведомства. По его словам, следственные мероприятия будет вести департамент под контролем областной прокуратуры. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что взрыв метана в салоне автобуса произошел после того, как он отъехал от автогазозаправочной станции. В рамках следствия назначены судебная медицинская, автотехническая и пожарно-техническая экспертизы.

По данным МЧС, пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Состояние семерых оценивается как средней тяжести, девять человек получили легкие ранения.

Для расследования обстоятельств происшествия образована государственная комиссия, а для оказания помощи пострадавшим из Ташкента в Бухарскую область направлены хирург, нейрохирург и реаниматолог.