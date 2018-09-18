Конте призвал пересмотреть миссии ЕС по спасению мигрантов

РИМ, 18 сен — РИА Новости. Европейские миссии по спасению мигрантов нуждаются в обновлении, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Если мы не хотим повторения ситуации с кораблем Diciotti, нам нужен европейский ответ. … Необходимо как можно скорее пересмотреть операционные протоколы европейских миссий, таких как Sophia и Frontex, которые должны быть обновлены в соответствии с июньскими решениями Совета Европы", — сказал Конте.

По словам премьера Италии, в свете приближающегося саммита ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября он обсудил с Курцем "тему миграции, которая является приоритетной в европейском повестке", и представил своему коллеге итальянскую позицию. Она заключается в реализации заключений июньского саммита, которые "дали новую перспективу европейской стратегии по миграции".

Кроме того, в центре переговоров двух лидеров оказался Brexit, по которому, как отметил Курц, у обеих стран есть единое понимание о необходимости "избежать жесткого выхода" Великобритании из состава Евросоюза.

Также канцлер заявил, что Австрия "очень довольна тем, что Италии удалось на 80% снизить поток мигрантов в страну. "Это положительный факт не только для Италии, но и для всего ЕС", — заявил Курц.

Моряки корабля итальянского береговой охраны Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев из Африки на Сицилию. Однако МВД Италии не дало разрешения на их высадку на берег и потребовало, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

Мигранты провели на борту корабля Diciotti 10 суток, после чего сошли на берег в сицилийском порту Катания и на автобусах были отправлены в центр временного содержания в городе Мессина. Затем мигрантов приняли Албания, Ирландия и католики из Итальянской епископской конференции.