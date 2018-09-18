КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Суд в Киеве разрешил отследить местонахождение телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой за предыдущие 1,5 года, но запретил использовать любую другую информацию с ее телефона, говорится на сайте "Громадске ТВ" ("Общественное ТВ").

Ранее украинские журналисты заявили, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-переписке и местонахождению телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Позже Генпрокуратура отвергла обвинения в давлении на Седлецкую.

"Апелляционный суд Киева разрешил следователям отследить местонахождение телефона главной редактора программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой за полтора года (2016-2017 годы). Она является свидетелем по делу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в то же время суд запретил правоохранительным органам использовать любую другую информацию по телефону Седлецкой, в частности, ее телефонных разговоров и переписки.

"Мы считаем, что даже в такой ограниченном количестве данные с телефонов журналистов все равно ставят под угрозу разоблачения наших источников", — цитирует Седлецкую сайт.

В ноябре 2017 года генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Сытника из-за возможного разглашения данных следствия и гостайны. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые на Украине считаются резонансными.