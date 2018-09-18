В Словакии медведь стал причиной ДТП

ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Медведь, переходивший шоссе в районе города Ружомберок на севере Словакии, стал во вторник причиной аварии с участием нескольких автомашин, водитель одной из них скончался на месте, сообщила журналистам представитель полиции Яна Балогова.

"Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля Ford C Max, обогнав впереди идущую машину, хотел вернуться в свой ряд, но не заметил вышедшего на дорогу медведя и врезался в него. В результате этого медведь был отброшен на встречную полосу, под колеса ехавшего по ней автомобиля Ford Galaxy ", — сказала Балогова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Она добавила, что водитель Ford Galaxy, пытаясь избежать столкновения с медведем, сделал неудачный маневр и столкнулся с встречным грузовиком.

Оперативно прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 44-летнего водителя Ford Galaxy. Водитель и пассажир автомобиля Ford C Max доставлены в больницу с ранениями.

Медведь также погиб. Полиция уточняет причины происшествия, добавила Балогова.

Город Ружомберок находится по соседству с национальным природным парком "Большая Фатра", в котором обитает немало медведей. Один из них, видимо, и вышел во вторник на прогулку, завершившуюся трагически и для него самого, и для одного из водителей.