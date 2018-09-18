Рада Украины приняла закон об увеличении числа членов ЦИК

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Парламент Украины принял закон, предлагающий увеличить число членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 15 до 17 человек, такое решение на заседании Верховной рады во вторник поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.

"Этот законопроект направлен на обеспечение такого представительства политических сил в составе Центральной избирательной комиссии, которое будет отвечать рекомендации в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2203 (2018) о необходимости пропорционального представительства парламентских политических фракций в этом органе", — говорится в пояснительной записке к документу.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Рада на протяжении полугода откладывала назначение нового состава ЦИК из-за отсутствия политического консенсуса. Ряд оппозиционных фракций выступил против рассмотрения этого вопроса, поскольку их депутаты не представлены в новом составе комиссии, предложенном президентом. Они также обвиняли президента Украины Петра Порошенко в желании "взять под контроль Центризбирком" в преддверии выборов.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года.