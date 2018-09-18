В Чехии выдвинули новую кандидатуру на пост главы МИД

ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Руководство Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) выдвинуло во вторник на пост главы МИД нынешнего заместителя руководителя этого ведомства 37-летнего Томаша Петршичека, сообщил на пресс-конференции вице-премьер и лидер ЧСДП, временно совмещающий посты глав МИД и МВД Ян Гамачек.

ЧСДП вместе с движением ANO, возглавляемым премьером Андреем Бабишем, составляет нынешнюю правящую коалицию в республике. Согласно межпартийной договоренности о разделении постов в правительстве, глава МИД должен быть представителем ЧСДП.

Ранее социал-демократы выдвигали на пост главы МИД Мирослава Похе, но его кандидатуру не утвердил президент Милош Земан из-за несовпадения во взглядах на прием мигрантов в республике. Похе в качестве евродепутата выступал за прием беженцев согласно разработанным Еврокомиссией квотам, Земан категорически возражает против этого. Против назначения Похе по той же причине выступал и премьер Бабиш.

"Наше первое предложение по кандидатуре министра (в МИД) не была принята, я обещал возникшую ситуацию решить, и вот теперь мы нашли решение", — так Гамачек прокомментировал журналистам выдвижение Петршичека.

Петршичек получил образование в Чехии, а также в Бельгии и США. Работал в секретариате ЧСДП, в магистрате Праги, в минтруда. Второй месяц занимает пост замглавы МИД.

Кандидатуру Петршичка на пост руководителя МИД еще должны утвердить премьер Бабиш и президент Земан.