Еврокомиссар направила письмо главе Минюста России по Сенцову

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова направила главе Минюста РФ Александру Коновалову письмо с призывом пересмотреть дело и освободить из заключения осужденного за терроризм Олега Сенцова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юровой.

"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и с учетом международных обязательств России в области прав человека и освободить господина Сенцова", — говорится в послании.

Еврокомиссар призвала Коновалова обеспечить доступ к Сенцову представителей украинских властей, включая омбудсмена.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на прошлой неделе сообщила, что ухудшения состояния здоровья Сенцова не наблюдается. По ее словам, врачи ежедневно делают заключения о его состоянии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что, обсуждая вопросы возможного помилования Сенцова, нельзя забывать, что он был осужден по статье "терроризм" за подготовку взрыва в Крыму, и отметил, что касательно гуманитарных аспектов в данных вопросах все же нужно следовать в первую очередь нормам российского законодательства.