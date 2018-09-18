МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник рассмотрел кадровые вопросы, в частности, назначил бывшего министра промышленности Виталия Вовка своим помощником — инспектором по Витебской области, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Глава государства назначил Вовка Виталия Михайловича помощником президента Республики Беларусь — инспектором по Витебской области", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, по ее данным, белорусский президент назначил Василия Марковича послом в Латвии, Алексея Самосуева — послом в Финляндии и по совместительству в Дании, Вячеслава Бриля — послом в Кот-д'Ивуаре по совместительству.
Также принято решение о назначении Василия Герасимова заместителем председателя комитета государственного контроля. По информации пресс-службы, глава государства также дал согласие на назначение председателей ряда районных исполкомов.