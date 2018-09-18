МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник рассмотрел кадровые вопросы, в частности, назначил бывшего министра промышленности Виталия Вовка своим помощником — инспектором по Витебской области, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Вакансия инспектора по Витебской области осталась свободной после того, как занимавший ее Александр Субботин был назначен министром Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу. Вовк был освобожден от должности министра промышленности Белоруссии в августе по итогам поездки президента в Оршанский район. Лукашенко сгоряча даже пригрозил ему переводом на Оршанский инструментальный завод, который в тот момент посещал, или тюрьмой. Тогда он жестко раскритиковал ряд чиновников за невыполнение его поручений по развитию Оршанского региона. Позже это в том числе привело к отставке премьера, вице-премьеров и некоторых других чиновников.

"Глава государства назначил Вовка Виталия Михайловича помощником президента Республики Беларусь — инспектором по Витебской области", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, по ее данным, белорусский президент назначил Василия Марковича послом в Латвии, Алексея Самосуева — послом в Финляндии и по совместительству в Дании, Вячеслава Бриля — послом в Кот-д'Ивуаре по совместительству.

Также принято решение о назначении Василия Герасимова заместителем председателя комитета государственного контроля. По информации пресс-службы, глава государства также дал согласие на назначение председателей ряда районных исполкомов.