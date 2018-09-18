В ЮАР легализовали частное хранение и употребление марихуаны

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Конституционный суд ЮАР во вторник легализовал частное хранение и употребление марихуаны, сообщает телекомпания Africa News.

"Право на неприкосновенность личной жизни не ограничивается домом или частным местом жительства. Употребление или хранение конопли в личном пространстве больше не будет являться уголовным преступлением для совершеннолетних граждан", — заявил заместитель председателя суда Раймонд Зондо.

Как поясняет телекомпания, в 2014 году африканский оппозиционер Марио Ориани-Амброзини представил проект закона о легализации марихуаны.

Уточняется, что в столице страны ежегодно проходили митинги за смягчение законодательства о применении конопли в лечебных целях.