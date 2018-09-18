Швейцарские СМИ нагнетают атмосферу конфронтации, заявил российский посол

ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение пристальнее рассматривать аккредитацию потенциальных сотрудников зарубежных диппредставительств является суверенным правом Швейцарии, но нельзя говорить об ужесточении этой процедуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Решение пристальнее рассматривать аккредитацию потенциальных сотрудников зарубежных диппредставительств – суверенное право принимающей стороны. Говорить о том, что произошло какое-либо серьезное ужесточение соответствующей процедуры, я бы не стал", — сказал он.

Посол выразил сожаление, что в последние дни в швейцарских СМИ резко обострился тон в отношении России, стали звучать голословные обвинения и нагнетается атмосфера конфронтации. Однако, по его мнению, конструктивный диалог позволит устранить все имеющиеся разногласия.

"В двусторонних отношениях иногда возникают сложные, даже спорные вопросы. Для того, чтобы их решать, у нас со Швейцарией, к счастью, существует хорошо работающий диалоговый механизм, который, я уверен, будет в полной мере задействован и в нынешней ситуации. Убежден, что конструктивный диалог, соответствующий партнерскому характеру наших двусторонних отношений, позволит нам устранить имеющиеся разногласия" — сказал Гармонин.

Ранее в МИД Швейцарии заявили РИА Новости об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями в нелегальной деятельности РФ в стране. МИД РФ в ответ заявил, что не приемлет бездоказательные обвинения Швейцарии.